BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Sonstiges Pramface Stay at Home Losers GB 2013 Merken Beth is confused when she finds herself attracted to a posh boy with views politically opposed to her own. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laura Aikman (Jenny) Nicholas Banks (Jolyon) Anna Chancellor (Janet Derbyshire) Juliet Cowan (Liz) Nathalie Cox (Cally) Ben Crompton (Keith Prince) Angus Deayton (Alan Derbyshire) Originaltitel: Pramface Regie: Misha Manson-Smith Drehbuch: Chris Reddy