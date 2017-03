SAT.1 Emotions 23:15 bis 00:00 Krimiserie Der letzte Bulle Ich weiß von nichts D 2011 16:9 HDTV Merken Der Bio-Bauer Jacob Hoffmann wird tot im Schneidwerk eines Mähdreschers gefunden. Die einzige Zeugin ist die Freundin des Opfers, Silke Reiss. Sie behauptet aber, sich an nichts zu erinnern. Andreas glaubt ihr nicht. Im Gegenteil - er hält die Frau für dringend tatverdächtig. Ganz anders Mick: Er mag Silke und fühlt sich an seine eigene Geschichte erinnert. Doch Tatsache ist: mit Silke stimmt etwas nicht - das muss auch Mick irgendwann einsehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Nadeshda Brennicke (Silke Reiss) Wiebke Bachmann (Katja Köster) Matthias Klimsa (Oliver Köster) Friderikke-Maria Hörbe (Martina Bolt) Peter Benedict (Udo Bolt) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Jörg Alberts, Susanne Wiegand Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12