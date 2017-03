Tele 5 22:35 bis 00:20 Horrorfilm Black Rock - Überleben ist alles USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe junger Frauen, einander seit der Jugend freundschaftlich verbunden, unternimmt zur Festigung ihrer Bande einen Ausflug ins Grüne und wählt als Ziel eine Insel, die sich nicht als so einsam entpuppt wie erwartet. Tatsächlich haben drei Wüstenkriegsveteranen die Absicht, auf der Insel zu jagen, und zunächst verstehen sich die Geschlechter auch ganz gut. Dann jedoch kommen Alkohol und Sex ins Spiel, die Stimmung kippt, und die Kerle entpuppen sich als brutale Grobiane, gegen die nur noch Gegengewalt zu helfen scheint. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Katie Aselton (Abby) Lake Bell (Lou) Kate Bosworth (Sarah) Will Bouvier (Henry) Jay Paulson (Derek) Anslem Richardson (Alex) Carl K. Aselton III (Fischer) Originaltitel: Black Rock Regie: Katie Aselton Drehbuch: Mark Duplass Kamera: Hillary Spera Musik: Ben Lovett Altersempfehlung: ab 16