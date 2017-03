RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Die Diät-Tester - in 8 Wochen zur Traumfigur D 2016 16:9 HDTV Merken Von jeder Mahlzeit einfach nur die Hälfte essen, eine Diät so alt wie die Menschheit. Mit dieser "Old School"-Methode wollen das Abnehm-Duo Anita (30) und ihre bester Kumpel Mario (52) sowie Einzelkämpfer Thorsten (45) in den nächsten acht Wochen ihrem Traumkörper ein Stückchen näherkommen. Auch das begleitende Sportprogramm ist eher altbacken: Mit Hometrainer, Hanteln und der guten alten Klimmzugstange sollen ihre Körper gestählt werden. Für Anita und Mario besteht das Leben aus gemütlichen Couchnachmittagen mit Chips, Süßigkeiten und Sekt. Leider sieht man das den Freunden auch an. Mario passt schon lange nicht mehr in seine Busfahreruniform und auch Anita hat Probleme auf dem Spielplatz mit ihrer kleinen Tochter mitzuhalten. Um sich in ihrer Haut endlich wieder wohlzufühlen, wollen die beiden jeweils 10 Kilo Gewicht verlieren. Der ehemalige Berufssoldat Thorsten tritt als Einzelkämpfer an. Doch kann der Currywurstliebhaber wirklich dadurch abnehmen, dass er nur noch die Hälfte seiner täglichen Fast Food-Mahlzeiten zu sich nimmt? Vier Wochen nach der Abspeckphase wollen die Coaches von unseren Diät-Testern natürlich wissen: Wer hat die Ernährungsumstellung durchgezogen und wer wurde rückfällig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Diät-Tester - in 8 Wochen zur Traumfigur