RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Lehre und Bündnisse USA 2008 HDTV Ein junger Mann wird nach dem Notruf einer Unbekannten tot im Central Park aufgefunden. Lupo und Bernard finden heraus, dass es sich um Caleb Friendly, einen 17-Jährigen aus Arizona handelt. Er hat zusammen mit seinem Bruder Luke seit zwei Wochen in den Sherman Street Lofts gewohnt. Patrick, bei dem die beiden gewohnt haben, erklärt der Polizei, dass sie alle drei aus der fundamentalistischen Mormonensekte "Wahrer Weg" ausgestoßen wurden und denselben Vater, aber verschiedene Mütter haben. Der Grund für die Verbannung war bei allen, dass sie mit Mädchen der Sekte gesprochen oder sie angelächelt haben. Bei Patrick war dieses Mädchen Michelle, der er vor drei Jahren sehr zugetan war, die aber, sobald sie 16 wurde von Wyatt Landon, dem Propheten und Boss der Sekte, gezwungen wurde, ihn zu heiraten. Michelle, die vor zwei Monaten aus dem Wahren Weg geflohen ist, war es, die den Notruf abgesetzt hat, durch den Caleb gefunden wurde. Sie sagt, sie war mit Caleb im Park verabredet, aber als sie hinkam, lag er verletzt am Boden. Nach einigem Hin und Her gibt Patrick zu, Caleb, der Michelle an Landon ausliefern wollte, um selbst wieder zurück zur Sekte zu können, mit einem Stemmeisen erstochen zu haben. Cutter, der die polygamistischen Praktiken der Sekte und vor allem Landon scheußlich findet, setzt alles daran den Sektenführer hinter Gitter bringen zu können... Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cuttner) Jena Malone (Michelle Landon) Originaltitel: Law & Order Regie: Chris Zaller Drehbuch: Richard Sweren, Gina Gionfriddo Kamera: William Klayer Musik: Mike Post