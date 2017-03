Nick 22:00 bis 22:25 Comedyserie The Mindy Project Bunk Bed USA 2013 Merken Mindys Patentochter Riley verlangt von ihr ein Hochbett für die gemeinsame Übernachtung. Mindys Pläne werden jedoch zunichte gemacht, als Morgan und Danny beim Versuch, das Bett aufzubauen, ebenjenes einstürzen lassen und Gwen dabei verletzen. Unterdessen finden Shauna und Betsy im Büro einige interessante Gegenstände auf ihrer Suche nach dem Dieb des People-Magazins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mindy Kaling (Mindy Lahiri) Chris Messina (Danny Castellano) Ed Weeks (Jeremy Reed (credit only)) Anna Camp (Gwen Grandy) Zoe Jarman (Betsy Putch) Amanda Setton (Shauna Dicanio) Ike Barinholtz (Morgan Tookers) Originaltitel: The Mindy Project Regie: Don Scardino Drehbuch: Jeremy Bronson, Ike Barinholtz, David Stassen