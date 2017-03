Super RTL 22:00 bis 22:55 Arztserie Dr. House Absagen USA 2006 Stereo Untertitel HDTV Merken Zwischen House und Stacy, seiner Ex, kommt es trotz deren Ehe mit Mark zu einer intensiven Wiederannäherung. Doch schon bald erkennt House, dass eine gemeinsame Zukunft unrealistisch ist. Schweren Herzens gibt er seine große Liebe auf. Auch der Fall von Margo Dalton beschäftigt House: Die Frau leidet an unkontrollierbaren Muskelkontraktionen und scheint alles daran setzen zu wollen, die Ärzte an der Erstellung einer stimmigen Diagnose zu hindern, indem sie ihnen eine Lüge nach der anderen auftischt. Und auch Cameron will der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen: Sie verweigert die Annahme des Ergebnisses ihres HIV-Tests. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Sela Ward (Stacy Warner) Originaltitel: House M.D. Regie: David Semel Drehbuch: Pam Davis Kamera: Roy H. Wagner Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12