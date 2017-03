RTL Passion 22:30 bis 22:55 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Merken Chris läuft die Zeit davon. Wenn er nicht bald einen Beweis für seine Unschuld findet, hat sein Bruder gewonnen und er muss für Jahre ins Gefängnis. Doch die Suche nach dem Zeugen bleibt erfolglos. Chris hat die Hoffnung fast schon aufgegeben, als Felix ein leichtsinniger Fehler unterläuft... Gerner ist überzeugt, die Situation mit Elena im Griff zu haben, zumal sich beide einig sind, dass sie füreinander tabu sind. Dennoch steht Elena fest an seiner Seite und Gerner fällt es zunehmend schwer, sich seiner Anziehung zu Elena zu erwehren... Maren muss einsehen, dass sie Jonas nicht vor seinen eigenen Fehlern beschützen kann und lässt ihn notgedrungen gewähren. In seiner Euphorie kündigt Jonas großspurig seinen Job im Spätkauf, um sich ganz dem Rollerbusiness zu widmen. Doch die neue Selbstständigkeit hat auch seine Tücken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten