RBB 22:15 bis 23:45 Komödie Fanny und die geheimen Väter D 2016 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fannys Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Pleite und ohne Job geht es mal wieder nach unten. Als Retter in der Not tritt Anwalt Hackenbusch in ihr Leben. Ein Unbekannter, angeblich ihr leiblicher Vater, vermacht der 60-Jährigen ein Vermögen mitsamt Landhaus am See. Die Sache hat aber Tücken: Die Alleinerbin soll sich um ihren Halbbruder mit Aspergersyndrom kümmern und vor Gericht bestätigen, ein "Kuckuckskind" zu sein. Das wollen ihre Schwestern unbedingt verhindern. Ihnen zuliebe will die trickreiche Fanny jedoch nicht verzichten. Hin und her gerissen, fängt sie in der Kanzlei Hakenbusch als Empfangsdame an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Fanny Steininger) Stefan Merki (Wotan Hackenbusch) Johann David Talinski (Tristan Hackenbusch) Jennifer Ulrich (Rita Kopp) Dennis Mojen (Elias Jeromin) Lena Stolze (Karin Steininger) Isolde Barth (Ute Steininger) Originaltitel: Fanny und die geheimen Väter Regie: Mark Monheim Drehbuch: Thomas O. Walendy Kamera: Daniel Schönauer Musik: Luis-Max Anders Altersempfehlung: ab 6