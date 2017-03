WDR 22:10 bis 22:55 Reportage die story D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Warum werden Raser oft nur zu Bewährungsstrafen und wenigen Monaten Führerscheinentzug verurteilt? Die Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen wollen das mit einem neuen Gesetz ändern. Und auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat angekündigt, härter gegen die Verkehrsgefährder vorzugehen. Die Polizei versucht, mit Kontrollen gegen illegale Autorennen vorzugehen. In Köln wurde deshalb extra eine Ermittlungsgruppe gegründet. In der Dokumentation wird gezeigt, was ein Unfall, verursacht durch Raser, für die Betroffenen bedeutet und wie sie ein Leben lang mit den Folgen zu tun haben. Und es wird die Frage gestellt: Was hilft wirklich gegen illegale Autorennen? Mehr Kontrollen? Härtere Strafen? Oder legale Ersatzrennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Illegale Autorennen - Der Kick, der Menschen killt Regie: Mathias Budzinski