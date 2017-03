ZDF neo 23:10 bis 00:02 Krimiserie Coppers Folge: 1 Späte Rache B 2016 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Der freie Journalist Arnold Caestecker wird tot auf einem abgelegenen Gelände gefunden. Die Spuren am Tatort geben Rätsel auf: Der 43-Jährige wurde brutal mit einer Plastiktüte erstickt und eine Spielzeugpuppe neben seiner Leiche platziert. Lieses Ermittlungen mit ihrem Team decken auf, dass Caestecker am nächsten Tag einen Termin mit einem gewissen C.M. gehabt hätte. Steckt hinter diesen Initialen der Mörder? Offensichtlich hatte das Opfer kurz vor seinem Tod an einem Artikel über die Fleischindustrie gearbeitet. Musste er sterben, weil er kurz davor war, ein kriminelles Netzwerk aufzudecken? Caesteckers Lebensgefährtin Joelle Derycke hat ein wasserfestes Alibi. Doch vielleicht liegt das Mordmotiv auch in Caesteckers Vergangenheit? Laut Polizeiakten wurde er vor Jahren wegen Schmuggels verhaftet, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Doch dann gibt es ein weiteres Mordopfer. Tom Franssen wurde auf dieselbe Art getötet. Tathergang und die Inszenierung des Tatorts machen deutlich, dass es sich um denselben Täter handeln muss. Liese und ihr Team befürchten, dass der Täter auf Rache sinnt und es womöglich weitere Opfer geben wird. Unterdessen gerät Liese Meerhout persönlich unter Druck. Ein anonymer Absender erpresst sie mit einem schwerwiegenden Ereignis aus ihrer Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hilde De Baerdemaeker (Liese Meerhout) Luk Wyns (Michel Masson) Lotte Pinoy (Sofie Jacobs) Bert Verbeke (Laurent Vandenberg) Joris Hessels (Fabian Steppe) Arnold Willems (Paul Meerhout) Rudy Morren (Frank Torfs) Originaltitel: Coppers Regie: Maarten Moerkerke Drehbuch: Toni Coppers, Lieven Scheerlinck, Ed Vanderweyden Kamera: Christophe Nuyens