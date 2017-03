National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Verhängnisvolle Fehlerkette CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken An einem nebligen Tag kreist eine Passagiermaschine über dem Flughafen Cork in Irland und wartet auf ein Signal zu Landung. Als Piloten das Go bekommen, reduzieren sie die Geschwindigkeit und senken die Flughöhe. Plötzlich lässt sich die Maschine jedoch nicht mehr steuern und stürzt ungebremst auf die Landebahn ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation