Sky Nostalgie 23:35 bis 01:15 Krimi Leb wohl, Liebling USA 1944 nach dem Roman "Farewell, My lovely" von Raymond Chandler Ein Häftling beauftragt Privatdetektiv Philip Marlowe (Dick Powell), nach seiner verschwundenen Freundin Velma (Claire Trevor) zu suchen. Gleichzeitig bereitet dem Schnüffler eine ganz andere Sache Kopfzerbrechen. Erst allmählich merkt Marlowe, dass zwischen beiden Fällen eine Verbindung besteht. - Stilistisch virtuoser, immer wieder sehenswerter Film-Noir-Klassiker. Schauspieler: Dick Powell (Philip Marlowe) Claire Trevor (Velma/Mrs. Grayle) Anne Shirley (Ann Grayle) Otto Kruger (Jules Amthor) Mike Mazurki (Moose Malloy) Miles Mander (Mr. Grayle) Douglas Walton (Marriott) Originaltitel: Murder, My Sweet Regie: Edward Dmytryk Drehbuch: John Paxton Kamera: Harry J. Wild Musik: Roy Webb