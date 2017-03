Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:05 Comedyserie Insecure Thirsty as Fuck USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Obwohl es zu Hause mit ihrem Freund Lawrence (Jay Ellis) nicht besser laufen könnte, sucht Issa (Issa Rae) Rat bei ihrem Kumpel Daniel (Y'lan Noel). Lawrence ist von seinem neuen Job derweil extrem enttäuscht. Issas beste Freundin Molly (Yvonne Orji) stolpert bei der Arbeit in eine verzwickte Situation, weshalb sie mit ihrer Kollegin Rasheeda (Gail Bean) ein ernstes Gespräch führen muss. - Schwarz, weiblich, lustig! YouTube-Star Issa Rae kämpft in der neuen HBO-Comedy frech gegen den täglichen Rassismus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Issa Rae (Issa Dee) Yvonne Orji (Molly Carter) Jay Ellis (Lawrence) Lisa Joyce (Frieda) Wade Allain-Marcus (Derek DuBois) Ja'rell Anderson (Markese) Brandon P Bell (Dr. Michael Peete) Originaltitel: Insecure Regie: Kevin Bray Drehbuch: Laura Kittrell Musik: Raphael Saadiq Altersempfehlung: ab 12