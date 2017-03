Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - RB Leipzig, 25. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Werder Bremen musste am letzten Spieltag bereits am Freitag in Leverkusen antreten. Die Grün-Weißen holten ein 1:1 und wie wertvoll der Punkt war, zeigte sich im Verlauf des Wochenendes, als zunächst Wolfsburg und auch der HSV siegten. Das Remis verhinderte, dass Werder auf Relegationsrang 16 abrutschte. Und die Leistung machte zusätzlich Mut für die Zukunft. "Wenn wir so weitermachen, sind wir schon früher durch" mit dem Klassenerhalt, glaubt Florian Grillitsch. Mit RB kommt nun allerdings der Tabellenzweite ins Weserstadion. Und die Leipziger wollen nach der 0:1-Pleite gegen Wolfsburg "eine Reaktion zeigen", wie Willi Orban sagt. Moderation: Jan Henkel, Experte: tba, Kommentar: Tors In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel