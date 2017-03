Sky Cinema Hits 22:15 bis 23:45 Komödie Violet and Daisy USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Shoppen gehen, Party machen, Jungs daten: Violet und Daisy (Alexis Bledel, Saoirse Ronan) scheinen wie zwei ganz normale Teenager, wäre da nicht ihr lukrativer Nebenjob. Die beiden arbeiten als Auftragskillerinnen für den sinistren Mr. Russ (Danny Trejo). Ihr jüngster Job läuft allerdings nicht so glatt wie geplant, denn Zielperson Michael (James Gandolfini) leistet keinen Widerstand und lädt sie stattdessen zu sich ein. Während die drei noch Smalltalk halten, rücken bereits weitere Killer an und die Mission läuft völlig aus dem Ruder. - Grelle und schwarzhumorige Actionfarce im Tarantino-Style, inszeniert von Oscargewinner Geoffrey Fletcher ("Precious"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saoirse Ronan (Daisy) Alexis Bledel (Violet) James Gandolfini (Michael) Danny Trejo (Russ) Marianne Jean-Baptiste (Iris) Cody Horn (Barbie Sunday) Tatiana Maslany (April) Originaltitel: Violet & Daisy Regie: Geoffrey Fletcher Drehbuch: Geoffrey Fletcher Kamera: Vanja Cernjul Altersempfehlung: ab 16