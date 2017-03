Heimatkanal 23:10 bis 23:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Katjas Entscheidung D 1993 Stereo Merken Martin und Angelika wollen endlich einmal alleine Urlaub vom Forsthaus machen, Zweisamkeit in München. Doch daraus wird nichts. Gerade angekommen laufen schon die Telefone heiß. Markus irrt durch Münchens Straßen, auf der Suche nach seiner Freundin Katja, die ihm weggelaufen ist. Bieler meint es gut und vermasselt seiner Brötchengeberin Silva von Bernried ein Geschäft. Martins Hotelzimmer scheint ihm der richtige Ort, den Kummer zu begraben und seinen Rausch auszuschlafen . Auch Andrea ist in München, auf Wohnungssuche, und spannt Oma Inge als vermeintliche "Mieterin" ein. So kommt Andrea zu einer Wohnung, Oma Inge zu einem Liebhaber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Michael Wolf (Markus Rombach) Nicole Schmid (Rica Rombach) Anja Kruse (Angelika Rombach) Bruni Löbel (Herta Bieler) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Gisela Uhlen (Inge Feininger) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowski Drehbuch: Claus Tinney Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Bernhard Zeller