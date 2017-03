TNT-Serie 22:30 bis 23:20 Jugendserie O.C., California Countdown USA 2003 16:9 Merken Kirstens jüngere Schwester Hailey besucht die Familie Cohen zu Silvester und will bei ihnen eine große Party feiern. Um das Haus für sich alleine zu haben, will sie Sandy und Kirsten aus dem Haus locken. Ryan und Marissa hingegen planen, zuhause einen ruhigen DVD-Abend mit Popcorn zu verbringen, bis Marissa aus heiterem Himmel beschließt, lieber auf die Party eines Bekannten zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Fresco Drehbuch: Josh Schwartz Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng