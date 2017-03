National Geographic People 22:30 bis 22:50 Dokumentation Ein Kindheitsversprechen Zu Besuch bei Dschingis Khans Erben USA 2009 Stereo 16:9 Merken Heute wandeln Reza und sein Sohn Delazad auf den Spuren Dschingis Khans. Gemeinsam mit dem großen mongolischen Fotografen Ayin, der die ursprüngliche, nomadische Lebensform seiner Heimat in bewegenden Bildern dokumentiert hat, machen sie sich auf die Suche nach einer aussterbenden Kultur. Sie besuchen einen Medizinmann und finden heraus, wie die Mongolen jahrhundertelang in den kargen Steppen Zentralasiens überleben konnten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Childhood Promise