Disney Cinemagic 23:10 bis 23:35 Filme Descendants: Am Set! USA 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Proben für Musikszenen, lustige Pannen beim Dreh sowie spannende Interviews mit Schauspielern, Choreographen und dem Regisseur: Beim Blick hinter die Kulissen des Films ?'Descendants ?- Die Nachkommen'? gibt?s nicht nur viel zu lachen, sondern auch einiges über die Arbeit an einem Filmset zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cameron Boyce (Himself/Carlos) Sofia Carson (Herself/Evie) Dove Cameron (Herself/Mal) Booboo Stewart (Himself/Jay) Stephanie Bennett (Herself/Snow White) Kristin Chenoweth (Maleficent) Zachary Gibson (Himself/Doug) Originaltitel: Descendants: Set It Off! Musik: David Lawrence