Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Überleben im Himalaya NZ 2016 Sie ist die mächtigste Gebirgskette der Erde und jedes Kind kennt ihren Namen: Himalaya. Nicht nur von Bergsteigern wird das Gebiet verehrt, in dem sich zehn Achttausender befinden. Doch die zuweilen "Dach der Welt" genannte Region ist auch der Ort, an dem sich schwarz gefleckte Schneeleoparden in fast senkrecht abfallenden Hängen lautlos an ihre Beute heranpirschen, während an anderer Stelle die letzten Tiger ihre Vorherrschaft behaupten. Fest steht: Für die Kreaturen des Himalaya ist jeder Tag ein Kampf um Leben und Tod - egal ob im kargen Hochland oder in den üppigen Weiden tief unten im Tal. Originaltitel: Wild 24