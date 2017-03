AXN 22:35 bis 23:35 Krimiserie Dexter Entscheidung eines Bruders USA 2012 16:9 Merken Weihnachten steht vor der Tür und Dexters Leben mit Hannah und sein Verhältnis zu Debra erweist sich als Drahtseilakt. Debra verfolgt eine Fährte, die sie direkt zu Hannah führen könnte. Derweil erfährt Dexter, dass der Mann, der für den Mord an seiner Mutter verantwortlich ist, aus dem Gefängnis entlassen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Joey Quinn) Originaltitel: Dexter Regie: John R. Dahl Drehbuch: Wendy West, Jeff Lindsay, Manny Coto, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18