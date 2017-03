13th Street 22:35 bis 23:25 Krimiserie Navy CIS Tage der Trauer USA 2013 Stereo 16:9 Merken Vordergründig will Mossad-Direktor Eli David seine Tochter, NCIS Special Agentin Ziva, in Washington besuchen. Doch sein Aufenthalt in den USA hat einen gewichtigen weiteren Grund: Sein Jugendfreund Arash Kazmi, mittlerweile Chef des iranischen Geheimdienstes, und Eli haben Geheimverhandlungen auf amerikanischem Boden verabredet. Doch das Wissen um dieses Treffen ist in Kreise geraten, die kein Interesse an Friedenssicherung haben und vor brutalen Attacken nicht zurückschrecken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Greg Germann (NCIS Deputy Director Jerome Craig) Oded Fehr (Mossad Deputy Director Ilan Bodnar) Cote De Pablo (Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Christopher J. Waild, Gary Glasberg Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16