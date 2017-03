Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Der Kuss der Göttin USA 1997 Stereo 16:9 Merken Bei Ausgrabungen öffnen Wissenschaftler einen unentdeckten Sarkophag und wecken dabei Hathor aus ihrem Jahrtausende währenden Schlaf. Was niemand ahnt ist, dass der Goa'Uld, der einst in Hathor geschlüpft war, nun ebenfalls befreit wurde. Der Goa'Uld macht sich auf dem Weg zur Stargate Basis in der Gestalt einer obdachlosen Frau. Bei den Männern hat Hathor ein leichtes Spiel, da sie durch einen Atemhauch ihre Umgebung benebeln kann. Nur Teal'C, Sam und alle weiteren Frauen, die sich auf dem Stützpunkt befinden, können in letzter Sekunde eine Machtübernahme der Goa'Uld auf der Erde verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Jay Acovone (Kawalsky) Alan Rachins (Kennedy) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Brad Turner Drehbuch: Jonathan Glassner Kamera: Peter F. Woeste Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12