ZDF 23:15 bis 23:45 Magazin auslandsjournal spezial Live aus Den Haag mit Antje Pieper D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Die Niederlande wählen ein neues Parlament. Das "auslandsjournal spezial" meldet sich live aus Den Haag mit ersten Ergebnissen. Mit ihren Gesprächsgästen analysiert Moderatorin Antje Pieper die politische Situation in den Niederlanden: Wie passt zusammen, dass Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Nachbarland florieren, aber zugleich Populisten groß werden können? Eine der wesentlichen Fragen des Abends wird sein, wie die antieuropäische, islamfeindliche "Partei für die Freiheit" von Geert Wilders abschneidet. Selbst wenn Wilders nicht stärkste Kraft werden sollte, wie es sich zunächst in Umfragen abzeichnete, so hat der Politiker wesentlich die politische Debatte geprägt: mit seinem Kurs gegen Flüchtlinge, Muslime, Europa und nicht zuletzt die Türkei. Antje Pieper war im Land unterwegs und hat in einer Reportage Stimmungen der Bürger und Stimmungsmache eingefangen. Was waren am Ende die wahlentscheidenden Themen? Darüber spricht sie in der Live-Sendung unter anderen mit dem niederländischen Politologen René Cuperus. Was den Rechtspopulisten Geert Wilders antreibt, der seit Jahren die politische Debatte in den Niederlanden um Islam und Einwanderung mitbestimmt, das schildert auch die Dokumentation "Geert Wilders - Gefahr für Europa", die bereits in der ZDFmediathek abrufbar ist und in der Wahlnacht ab 2:45 Uhr im ZDF gesendet wird. Die Dokumentation beleuchtet die Person Wilders, dessen Werdegang und politische Strategie, mit der er sich als wahrer Vertreter des niederländischen Volkes darstellt und es mit markigen rechten Forderungen zum populärsten Politiker des Landes gebracht hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antje Pieper Originaltitel: auslandsjournal spezial