Henry Lefay ist genau der Vater, den niemand haben will. Er ist überheblich, behandelt andere Menschen schlecht und ordnet alles seinem eigenen Erfolg unter. Als er sich in Mexiko eine Auszeit von seiner sechsten Ehefrau gönnen will, hat er einen Sportunfall. Da seine Leiche nicht gefunden wird, erklären die Behörden Henry für tot. Jetzt ist es an seiner Tochter Barbie, die Beerdigungs-Wünsche der äußerst unterschiedlichen Ehefrauen zu koordinieren...