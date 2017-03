Super RTL 22:00 bis 23:30 Komödie Ey Mann - Wo is' mein Auto? USA 2000 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit allen Anzeichen eines rekordmäßigen Katers wachen die beiden Freunde Jesse und Chester auf. Ein Kühlschrank, prall gefüllt mit Pudding, und ein Küchenregal mit noch mehr Pudding lässt die beiden vermuten, dass die vergangene Nacht wohl ziemlich ausschweifend war. Tatsächlich können sie sich beim besten Willen nicht daran erinnern, was sie am letzten Abend gemacht haben. Beide haben ein völliges 'Blackout'. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Kumpels aber nicht. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter reißt sie aus ihren Überlegungen. Es sind ihre Freundinnen Wanda und Wilma, die sich bitterlich darüber beschweren, dass Jesse und Chester am Vorabend nicht nur ihr Haus verwüstet, sondern auch noch offensichtlich den Jahrestag ihrer Beziehung vergessen haben. Nur eine Besänftigung mit Geschenken würde als Entschuldigung angenommen werden. Stellt sich nur ein Problem: Jesse und Chester können sich auch nicht mehr erinnern, wo sie die Geschenke aufbewahren. Jesse vermutet, sie müssten in seinem Wagen sein. Da hilft nur eines: Sie müssen den Abend genau rekonstruieren. Die Suche nach dem Auto und der verlorenen Zeit ist der Startschuss zu einer Odyssee, die die beiden Chaoten von Abenteuer zu Abenteuer führt - und viele Rätsel ans Tageslicht zerrt. Warum schwärmt Christie, der heißeste Feger der ganzen Stadt und ansonsten den Jungs ganz abhold, plötzlich von der wunderbaren Nacht und dem vielen Geld auf Jesses Rücksitz? Warum werden die beiden im Kitty Kat Nachtclub mit großem Hallo begrüßt, obwohl sie dort angeblich noch nie gewesen sind? Warum will ein Transsexueller plötzlich 200.000 Dollar von ihnen? Wo und wieso haben sie sich tätowieren lassen? Was wollen die eigenartigen Weltallfreaks, die die ganze Zeit von einem Kontinuumtransfunktionator faseln? Warum sind auf einmal zwei Schweizer Bodybuilder hinter ihnen her? Und wo ist überhaupt das verdammte Auto? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Jesse) Seann William Scott (Chester) Kristy Swanson (Christie) Jennifer Garner (Wanda) Marla Sokoloff (Wilma) David Herman (Nelson) Hal Sparks (Zoltan) Originaltitel: Dude, Where's My Car? Regie: Danny Leiner Drehbuch: Philip Stark Kamera: Bob Stevens Musik: David Kitay, Damon Albarn Altersempfehlung: ab 12