Super RTL 22:05 bis 00:25 Actionfilm Mitternachtszirkus - Willkommen in der Welt der Vampire USA 2009 Stereo Untertitel HDTV Von ihrem unspektakulären Teenager-Leben im wohlbehüteten Vorort sind die beiden Freunde Steve und Darren schon längst gelangweilt. Etwas Abwechslung verspricht da der 'Mitternachtszirkus', der mit allerlei Kuriositäten Zuschauer anlockt. In der bizarren Gemeinschaft der wandernden Artisten gibt es einiges zu sehen. Da reicht die Bandbreite vom Schlangenjungen über den Wolfsmenschen und dem riesigen Marktschreier bis zur bärtigen Lady. Gegen den Willen ihres Lehrers lassen sich die Jungs die Freak-Show natürlich nicht entgehen. Dabei hat es der Spinnenbeschwörer Larten Crepsley Darren besonders angetan. Wie sich herausstellt, ist der "Künstler" in Wahrheit ein echter Vampir. Crepsley hat sich dazu entschieden, seine Blutopfer nicht mehr zu töten, sondern sie zu betäuben und ihnen das Blut nur noch portionsweise abzuzapfen. Damit hat er sich gegen seine alten Vampirfreunde gestellt, die weiterhin ihre Opfer töten. Crepsley hat es auf Darren abgesehen und will ihn zu einem von ihnen machen. Der Jugendliche lässt sich zum Halbvampir verwandeln und bleibt bei den Freaks - als Assistent von Larten. Dieser initiiert auch seinen Tod und die entsprechende tränenreiche Beerdigung. Seiner Familie und vor allem seinem besten Freund Steve bricht es fast das Herz. Doch Darren ist angetan von der neuen faszinierenden Welt um ihn herum. Mit seinen neu gewonnenen Vampirkräften erkundet Darren ab sofort die ungeahnte Welt der Dunkelheit und ehe er sich versieht, steckt er mitten in einem Krieg zwischen zwei verfeindeten Vampirfamilien. Plötzlich muss Darren ums Überleben und um den Rest Menschlichkeit, die in ihm steckt, kämpfen. Bildergalerie Schauspieler: Chris Massoglia (Darren Shan) Josh Hutcherson (Steve) Morgan Saylor (Annie) Jessica Carlson (Rebecca) John C. Reilly (Larten Crepsley) Orlando Jones (Alexander Ribs) Patrick Fugit (Evra der Schlangenjunge) Originaltitel: Cirque du Freak: The Vampire's Assistant Regie: Paul Weitz Drehbuch: Paul Weitz, Brian Helgeland Kamera: James Muro Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 12