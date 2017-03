RTL 9 22:30 bis 23:50 Horrorfilm Lake Placid USA 1999 20 40 60 80 100 Merken Une mort inexpliquée et une dent datant de l'ère préhistorique mènent un groupe d'enquêteurs vers un lac reculé. Chargés de l'enquête, Fish et Game Warden, Jack Wells et le shérif Hank Keough sont gênés par la présence de Kelly Scott, une belle paléontologue au caractère instable, et par Hector Cyr, un riche et excentrique professeur de mythologie qui ont pour mission de les aider. Tous se trouvent embarqués dans une incroyable aventure, à la découverte du mystérieux secret du lac. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Pullman (Jack Wells) Oliver Platt (Hector Cyr) Betty White (Mademoiselle Bickerman) Tim Dixon (Stephen Daniels) Natassia Malthe (Janine) Meredith Salenger (Deputy Sharon Gare) Richard Leacock (Deputy Stevens) Originaltitel: Lake Placid Regie: Steve Miner Drehbuch: David E. Kelley Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 260 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 75 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 75 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 65 Min.