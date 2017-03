RTL 9 22:25 bis 00:10 Thriller Au-delà des lois USA 1996 D'après le roman de: Erika Holzer 20 40 60 80 100 Merken Une faille dans le système judiciaire, et une mère est décidée à faire justice elle-même ... Karen McCann est bloquée en plein milieu d'un embouteillage, alors que Julie, sa fille aînée, âgée de dix-sept ans, est en train de préparer l'anniversaire de sa petite soeur, Megan, qui va souffler ses cinq bougies. Toute la famille sera réunie et la fête s'annonce superbe ... Karen téléphone à Julie pour savoir où en sont les derniers préparatifs, lorsque leur conversation est interrompue par la sonnette de la porte d'entrée. Soudain, Karen se fige : elle perçoit les hurlements de sa fille, des coups violents, des appels "maman, maman" ... puis plus rien ! Elle vient d'assister, impuissante, au viol et au meurtre de Julie ... Lorsque l'assassin, Robert Doob, est arrêté, son avocat invoque un vice de procédure et Doob est relâché. Anéantie, Karen se met alors à épier l'individu dans ses moindres faits et gestes. Avec son mari, elle rencontre des parents qui ont vécu un drame similaire, et entend parler d'un réseau d'autodéfense. Le couple décide de s'y inscrire et d'acheter une arme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Karen McCann) Ed Harris (Mack McCann) Olivia Burnette (Julie McCann) Alexandra Kyle (Megan McCann) Kiefer Sutherland (Robert Doob) Joe Mantegna (Det. Sgt. Denillo) Beverly D'Angelo (Dolly Green) Originaltitel: Eye for an Eye Regie: John Schlesinger Drehbuch: Amanda Silver, Rick Jaffa Musik: James Newton Howard