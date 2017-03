RTL 9 22:20 bis 23:50 Actionfilm Cobra USA 1986 Nach einem Roman von Paula Gosling 20 40 60 80 100 Merken Un dur à cuire sur les traces d'un tueur en série... Un type à l'allure étrange erre dans un supermarché assailli par les clients. Un vendeur l'apostrophe, et l'homme se met à tirer au hasard dans la foule. La police arrive et tente de parlementer, mais la tuerie continue. Il ne reste plus qu'à faire appel à Cobra : lunettes noires sur le nez, allumette serrée entre les dents, il entre et se glisse entre les rayons. C'est terminé... Les méthodes du lieutenant Cobretti sont radicales, mais efficaces, et les journalistes et autres flics ne se privent pas de les critiquer... Une fois encore, la police est confrontée aux faits et gestes d'un redoutable tueur en série surnommé "l'équarisseur". Ce monstre a déjà tué nombre d'innocents, et il faut à tout prix le mettre hors d'état de nuire. Les enquêteurs décident de faire appel aux services de Cobra, seul à pouvoir affronter ce redoutable assassin. Sa mission sera des plus périlleuses, car il lui faudra également protéger la ravissante Ingrid, un top model, témoin gênant qui pourrait confondre l'assassin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Lieutenant Marion 'Cobra' Cobretti) Brigitte Nielsen (Ingrid) Reni Santoni (Sergeant Gonzales) Andrew Robinson (Detective Monte) Brian Thompson (Night Slasher) John Herzfeld (Cho) Lee Garlington (Nancy Stalk) Originaltitel: Cobra Regie: George Pan Cosmatos Drehbuch: Paula Gosling, Sylvester Stallone Musik: Sylvester Levay Altersempfehlung: ab 16