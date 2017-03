N24 Doku 22:05 bis 23:00 Dokumentation Maschen - Europas größter Rangierbahnhof D 2015 Merken Vor den Toren Hamburgs liegt die größte Güterzug-Drehscheibe Europas: Der Rangierbahnhof Maschen ist Transitstation zwischen Nord und Süd - bis zu 4.000 Waggons können in der Anlage pro Tag neu zusammengestellt und als Güterzüge durch ganz Europa geschickt werden. Die N24-Reportage zeigt die Abläufe am zweitgrößten Rangierbahnhof der Welt und blickt hinter die Kulissen des globalen Schienengüterverkehrs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Maschen - Deutschlands größter Rangierbahnhof