SAT.1 Emotions 22:45 bis 00:15 Krimi Der Kommissar und das Meer: An einem einsamen Ort D, S 2008 Nach einer Vorlage von Mari Jungstedt 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine internationale Gruppe von Archäologie-Studenten forscht auf den Grabungsfeldern der Insel an Funden aus der Wikingerzeit. Da wird die Leiche der jungen Studentin Martina Flochten aufgefunden, die zur Gruppe gehörte. Sie wurde nach dem Wikinger-Ritual mit dem Dreifaltigen-Tod niedergestreckt. Kommissar Anders sieht sich gleich mit mehreren Verdächtigen konfrontiert. Bald darauf gibt es ein weiteres Opfer, ebenfalls ermordet nach den Ritualen der Wikinger . . . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Robert Anders) Sólveig Arnarsdóttir (Karin Jacobsson) Andy Gätjen (Thomas Wittberg) Inger Nilsson (Ewa) Paprika Steen (Line Anders) Sven Gielnik (Niklas Anders) Charlotte Lüder (Ida Anders) Originaltitel: Der Kommissar und das Meer Regie: Anno Saul Drehbuch: Henriette Piper Kamera: Hannes Hubach Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12

