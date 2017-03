Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Die Wand der Schande USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken In Boston werden zwei Frauen tot aufgefunden, und alles deutet auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen hin. Gerade als sich das Team auf den Weg in die Stadt macht, trägt sich ein dritter Mord zu. Gemein ist allen Leichen, dass sie geköpft und an öffentlichen Orten zurück gelassen wurden. Außerdem haben alle Damen eine Mitfahrgelegenheit nutzen wollen, diese aber kurz davor storniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Eric Nenninger (James O'Neill) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Karen Maser, Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16