VOX 22:10 bis 00:05 Porträt Will Smith - Bad Boy, Rapper, Superstar D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Willard Carroll Smith Jr. - besser bekannt als Will Smith - ist einer der größten Stars Hollywoods und sorgt seit über 20 Jahren für volle Kinokassen weltweit. Der einstige Bad Boy avancierte vom Spaßrapper über den lustigen Serienstar zu einem von Kritikern und Fans geachteten Weltstar, der Millionengagen erhält. Mit Filmen wie "Independence Day" (1996), "Men in Black" (1997), "Ali" (2001) oder auch "Das Streben nach Glück" (2006) erlangte er Weltruhm und steht mittlerweile an der Spitze der amerikanischen Filmindustrie. Die VOX-Dokumentation "Will Smith - Bad Boy, Rapper, Superstar" wirft einen Blick in die ereignisreiche Karriere und das turbulente Privatleben des Megastars. Was kaum jemand weiß: Will Smith ist ein Kontrollfreak, der nichts dem Zufall überlässt. Hinter seinem Erfolg stecken Selbstdisziplin, harte Arbeit und eine ausgeklügelte PR-Maschinerie. Der zweifach Oscar-nominierte Will Smith und seine Frau Jada Pinkett Smith sind eines der mächtigsten Paare Hollywoods und auch die gemeinsamen Kinder Jaden und Willow starten in der Entertainmentbranche durch. Doch Ruhm und Erfolg haben auch ihre Schattenseiten: Gerüchte über die Trennung von Ehefrau Jada Pinkett, Affären sowie eine mögliche Scientology-Mitgliedschaft kratzen an dem sonst so makellosen Image des Megastars. Was steckt hinter dem markanten Lächeln des Superstars Will Smith, hinter seiner Vorzeigefamilie und seinem beständigen Erfolg? Die Dokumentation blickt hinter die Hollywood-Fassade des Schauspielers und Musikers: Medienexperten und Weggefährten betrachten die beispiellose Karriere von Will Smith aus einer bisher unbekannten Sicht und decken auf, was dem Zuschauer sonst verborgen bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Will Smith - Bad Boy, Rapper, Superstar