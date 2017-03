RTL 22:15 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Bei dir piep(s)t es wohl! USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es herrscht Chaos im Hause Dunphy: Claire ist krank und Phil bleibt zu Hause und kümmert sich um seine Frau und den Haushalt. Dabei fordert besonders eine Angelegenheit Phils komplette Aufmerksamkeit und treibt den Familienvater in den Wahnsinn: das immerwährende Piepen eines Rauchmelders. Auch nachdem Phil die Batterien im gesamten Haus ausgetauscht hat, hört das Piepen nicht auf und wird für Phil das Symbol seines Scheiterns, denn auch beruflich läuft es diesen Monat schlecht. Für Jay und Gloria steht wieder einmal ein Jahrestag ins Haus. Denn das Ehepaar feiert nicht nur einen, sondern jedes Mal, wenn ein besonderes Ereignis in ihrer Beziehung stattgefunden hat. Während Gloria diesen Tag genauso nachspielen möchte, wie er damals war, kann Jay sich beim besten Willen nicht daran erinnern, was genau vor zwei Jahren passiert ist und nun gefeiert werden muss. Auch von Stiefsohn Manny kann er keine Hilfe erwarten, nachdem Jay seinen Mitarbeiter Jack entlassen hat, den Manny immer sehr mochte. Auch Familie Pritchett-Tucker ist sich momentan nicht einig. Nachdem Cameron von einem Agenten angesprochen wurde, ist die Kleine nun tatsächlich für den Werbespot einer Kindermöbelkette gebucht. Trotz Mitchells Veto, packt Cameron die Gelegenheit beim Schopf und nimmt den Termin wahr, jedoch nicht ohne eine böse Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sophia Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Hayley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Michael Alan Spiller Drehbuch: Dan O'Shannon Kamera: James R. Bagdonas