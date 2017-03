ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Bakterien - unsere unsichtbaren Helfer D 2016 16:9 Merken Organspenden sind jedem bekannt, die Möglichkeit den eigenen Stuhl zu spenden dürften dagegen die wenigsten kennen. Tatsächlich ist die Stuhltransplantation eine international anerkannte Therapieform mit guten Heilungschancen, etwa bei chronischem Durchfall. Voraussetzung für eine Spende: Es müssen die richtigen Bakterien im Darm leben. Denn entgegen ihrem (schlechten) Ruf sind die meisten Bakterien völlig unproblematisch und eher von Vorteil. Rund 100 Billionen dieser winzigen Lebewesen leben in und auf uns Menschen, bilden unser sogenanntes Mikrobiom. Wie wichtig die kleinen Helfer für uns sind und welche Probleme ihr Fehlen - etwa nach einer Antibiotikabehandlung - auslösen kann, beginnen wir erst langsam zu verstehen. Zu Gast ist Prof. Peer Bork, der bei seiner Forschung drei Darmbakterientypen entdeckte, die unter anderem Einfluss auf unser Körpergewicht haben. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Bernhard Kegel berichtet, warum Bakterien von Anfang an zu uns Menschen dazugehört haben und mit welchen ausgeklügelten und raffinierten Strategien sie zu den weltweit erfolgreichsten Organismen wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Prof. Peer Bork (Bioinformatiker, Biochemiker und Biophysiker), Dr. Bernhard Kegel (Wissenschaftsjournalist) Originaltitel: Planet Wissen