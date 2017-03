Nick 22:00 bis 22:25 Jugendserie Zoey 101 Böses Mädchen USA 2005 Merken Trisha Kirby ist die große Rebellin der Pacific High - und seit einem gemeinsamen "explosiven" Erlebnis im Chemieunterricht Feuer und Flamme für Dustin. Zoey ist weniger angetan von der neuen Verehrerin ihres kleinen Bruders. Sie bittet Chase um Mithilfe, der das junge Glück schnellstmöglich wieder auseinander bringen soll. Dabei ist er so erfolgreich, dass er Trisha nun selbst am Hals hat. Um sie wieder loszuwerden, bleibt nur eins: Er und Zoey müssen so tun, als seien sie zusammen. Doch Trisha ist nicht ganz einfach zu überzeugen. Sie verlangt von den beiden einen eindeutigen Beweis, dass sie ein Paar sind. Sie sollen sich in aller Öffentlichkeit küssen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Erin Sanders (Quinn Pensky) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Anthony Del Broccolo Musik: Michael Corcoran