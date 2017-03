RTL Plus 22:35 bis 23:25 Krimiserie Dangerfield Blick zurück im Zorn GB 1998 Stereo Merken Es ist alles andere als alltäglich, wenn jemand auf einer Polizeidienstelle erscheint, um dort den Mord an einer anderen Person zu Protokoll zu geben. Und so sind die Beamten auch erst einmal mehr als skeptisch, als der betagte Stanley Courtney, ein langjähriger Patient von Dr. Paige, erklärt, er habe seine Ehefrau getötet. Der alte Mann ist noch dazu geistig verwirrt, und Dr. Paige vermutet, dass er an Alzheimer erkrankt ist. Als aber kurz darauf Courtneys Ehefrau ertrunken in der Badewanne der ehelichen Wohnung aufgefunden wird, nimmt der Fall eine neue Wendung. Die nun eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen unter Leitung von Detective Sergeant Diamond ergeben, dass bereits Courtneys erste Ehefrau unter nicht eindeutig geklärten Umständen ertrunken war und Gerüchte von einer Beteiligung Courtneys an dem Todesfall im Umlauf waren. Unterdessen wird Courtney aufgrund der plötzlich rasch fortschreitenden Verwirrungszustände in eine Klinik gebracht, wo man feststellt, dass seine zunehmende Demenz auf eine Reihe von Schlaganfällen zurückzuführen ist. Während Detective Diamond sich noch mit Dr. Paige darüber in den Haaren liegt, ob Courtney trotz seines Zustandes vernehmungsfähig ist, bringt der Obduktionsbericht von Courtneys Ehefrau erneut eine überraschende Wendung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Havers (Dr. Jonathan Paige) Jane Gurnett (Detective Inspector Gillian Cramer) Ian Gain (Gary Monk) Julian Kay (Tom Allen) Tricia Thorns (Audrey) John Rowe (Colin Lancaster) Sam Barriscale (Dan) Originaltitel: Dangerfield Regie: Ken Hannam Drehbuch: Peter Palliser