RTL Passion 22:20 bis 22:55 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Elena hat sich damit abgefunden, dass sie und Gerner ihren Gefühlen nicht nachgeben dürfen. Als sie sich ihrer Tante in Spanien anvertraut, hört ausgerechnet Johanna mit, dass Elena unglücklich verliebt ist und stellt bohrende Nachfragen, die auch Katrin nicht verborgen bleiben... Chris kommt nicht dazu, die Beweise gegen Felix zu sichern und muss ihm seinen Laptop zurückgeben. Chris beschließt, Felix in Sicherheit zu wiegen und bittet Lilly, ihm den Laptop wiederzubeschaffen. Doch Felix' Argwohn ist geweckt: Hat er etwas übersehen? Anni nervt es, dass sie immer noch an den Folgen ihres Hörsturzes leidet und langweilt sich in ihrer Zwangspause. Aber ihr Hörproblem hat auch etwas Gutes, denn sie bringt Jasmin ungewollt auf eine Idee für Tussi Attack. Auf der Suche nach Beschäftigung, klingt Anni sich bei Jasmin ein - und hört wieder schlecht... Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten