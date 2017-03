TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Das Frauengefängnis Späte Einsicht GB 2016 Merken Krankenschwester Emily wird dabei erwischt, wie sie verschreibungspflichtige Medikamente verkauft und kann sich deshalb auf 30 Jahre Gefängnis gefasst machen. Doch als sie herausfindet, wer sie verpfiffen hat, will sie den Verräter ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Obwohl Emily auf frischer Tat ertappt wurde, leugnet sie ihre Schuld auch noch nach Jahren. Wird sie endlich fähig sein, die Verantwortung für das Verbrechen einzugestehen? Außerdem in dieser Folge von "Women in Prison": Amy hat nach einem Raubzug, der gründlich schiefging, ihr halbes Leben hinter Gittern verbracht. Wird sie sich nach all den Jahren überhaupt in der Freiheit zurechtfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Women in Prison