sixx 22:05 bis 23:00 Fantasyserie Vampire Diaries Ich denk an dich die ganze Zeit USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Der von Hass erfüllte Kai hat auf Alarics und Jos Hochzeit ein fürchterliches Chaos angerichtet. Nachdem Damon die bewusstlose Elena ins Krankenhaus gebracht hat, erfährt er von Kais perfidem Plan: Er hat Elenas und Bonnies Leben miteinander verknüpft. Solange Bonnie lebt, wird Elena schlafen. Der verzweifelte Damon muss daraufhin die schwierigste Entscheidung seines Lebens treffen. Schauspieler: Nina Dobrev (Elena Gilbert) Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert) Kat Graham (Bonnie Bennett) Chris Wood (Kai Parker) Candice Accola (Caroline Forbes) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Chris Grismer Drehbuch: Julie Plec, Caroline Dries Altersempfehlung: ab 16