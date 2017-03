SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Regional ist besser. Regional ist besser - Stimmt das auch bei der Energiewende? D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ins Stocken geraten. Der staatlich geförderte Neubau von Windrädern und Solaranlagen hat die Verbraucherpreise von Strom drastisch steigen lassen. Jetzt bremst die Bundesregierung die Zuwächse und setzt auf Ausschreibungsverfahren für neue Projekte. Für viele kleine Akteure am Markt sind das neue, schwer überwindbare Hürden, sagen Kritiker. Soll der Ausbau aber dezentral über das Bundesgebiet verteilt werden, braucht es neue Konzepte für erfolgversprechende regionale oder autarke Lösungen. Die gibt es zwar bereits, aber es wird zukünftig wohl schwerer werden, in eigenen Anlagen selbst erzeugten Strom direkt oder im nahen Umfeld zu verbrauchen. Dabei sind gerade lokale Lösungen für viele Bürger und Unternehmen wesentlich: sie sind zentrale Motivation und wichtiger Akzeptanzfaktor für die Energiewende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!