Spiegel TV Wissen 22:50 bis 23:35 Reportage Die Reportage Entscheidung mit Zehn? - Was Viertklässler über die Schule denken D 2011 Merken Entscheidung mit Zehn? Was Viertklässler über Schule denken - Der Pisa-Sieger Bayern hat das umstrittenste Schulsystem Europas. Nirgendwo sonst sind Zukunftschancen so früh zementiert und geraten bereits 10-jährige aufs Abstellgleis. In der 4. Klasse der Grundschule wird festgelegt, wohin die Bildungsreise geht. SPIEGEL TV WISSEN beobachtete 9 Monate lang eine 4. Klasse zwischen Bangen und Hoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage