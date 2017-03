National Geographic 22:40 bis 23:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Tödliches Ausweichmanöver CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 6. Juni 1992 kommt es in Panama zu einem dramatischen Unglück: Flug 201 der Copa-Airlines war in Panama City zu einem einstündigen Flug nach Cali in Kolumbien gestartet. Knapp zehn Minuten später melden die Piloten, dass sie sich einem Gewitter nähern und ihre Flugroute ändern müssen. Kurz darauf gibt der Kapitän durch, die Reiseflughöhe von 25.000 Fuß erreicht zu haben - dann bricht der Funkkontakt ab. Über einem der abgelegensten Dschungelgebiete der Welt verschwindet Flug 201 vom Radar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation