RTL Crime 22:45 bis 23:40 Krimiserie Die Zeugen F, B 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Das ungleiche Ermittlerduo Sandra Winckler und Paul Maisonneuve muss sich zusammenraufen und das mysteriöse Rätsel um die aus den Gräbern gestohlenen Leichen entschlüsseln. Doch das Verhalten von Paul ist verdächtig - was hat der frühere Ausnahmepolizist zu verbergen? Was verbindet ihn mit den Verbrechen? Und warum hat er sich nach einem Selbstmordversuch ins Privatleben zurückgezogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thierry Lhermitte (Paul Maisonneuve) Marie Dompnier (Sandra Winckler) Laurent Lucas (Kaz Gorbier) Jan Hammenecker (Justin) Catherine Mouchet (Maxine Dubreuil) Roxane Duran (Laura) Mehdi Nebbou (Eric) Originaltitel: Les témoins Regie: Hervé Hadmar Drehbuch: Hervé Hadmar, Marc Herpoux Musik: Éric Demarsan Altersempfehlung: ab 12