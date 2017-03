Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Serien The Missing Saint John GB, USA, B 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Julien Baptiste (Tcheky Karyo) kämpft zunehmend mit seiner schlechten Gesundheit. Doch sein Antrieb, die verschwundenen Mädchen aufzuspüren, ist ungebrochen. In Eckhausen kommen neue Hinweise im Fall Alice Webster ans Licht. Ein überraschender Anruf von Julien hilft Gemma Webster (Keeley Hawes) unterdessen, sich aus ihrer Lethargie zu lösen. - Zweite Staffel der packenden Thrillerserie: Die Rückkehr eines entführten Mädchens versetzt das Leben ihrer Familie in Aufruhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristof Alexander (Police Officer) Roger Allam (Adrian Stone) Olivia Carrere (St Odila Nurse) Jake Davies (Matthew Webster) Truus de Boer (German Nurse St Odilia) Vincenzo De Jonghe (Hospital Nurse) Sarah Eisa (Physiotherapist) Originaltitel: The Missing Regie: Ben Chanan Drehbuch: Harry Williams, Jack Williams Altersempfehlung: ab 12