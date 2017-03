Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Reportage Railroad Alaska Schockgefroren GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Schneepflug streikt! Doug Marks und sein Eisenbahnerkollege Mike Hoadley kämpfen in Alaska mit extremen Wetterbedingungen. Die Gleise in den Bergen nördlich von Whittier sind nach einem Sturm komplett zugeschneit, und in einer Stunde soll den Abschnitt ein Personenzug durchfahren. Es ist Eile geboten, doch ohne das Räumfahrzeug sind die Männer in der Wildnis aufgeschmissen. Mit einer Schaufel lassen sich die gewaltigen Schneemassen kaum bei Seite schaffen. Einsatzleiter Perry Robbins stellt in der Zentrale in Anchorage ein Notfallteam zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Baker (Himself - Track Worker) Bill Bivins (Himself - Engineer) Demetri Goritsas (Narrator) Mark Hoadley (Himself - Foreman) George Huling (Himself - Conductor) Steve Hupe (Himself - Heavy Equipment Mechanic) Jim James (Himself - Offgridder) Originaltitel: Railroad Alaska Musik: Edward White