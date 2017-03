Classica 22:50 bis 23:15 Musik Scarlatti, Sechs Sonaten Klaviersonate C-Dur K 487 / Klaviersonate E-Dur K 20 / Klaviersonate e-Moll K 98 / Klaviersonate g-Moll K 450 / Klaviersonate d-Moll K 1 / Klaviersonate C-Dur K 159 D 1987 Stereo 16:9 Merken Ivo Pogorelich spielt die Klaviersonaten C-Dur K 487, E-Dur K 20, e-Moll K 98, g-Moll K 450, d-Moll K 1und C-Dur K 159 von Domenico Scarlatti (1685-1757). Aufgenommen im Januar 1987 im Schloß Eckartsau (Österreich). Ivo Pogorelich, geboren 1958 in Belgrad, studierte Klavier am Moskauer Konservatorium. 1980 begann seine brillante internationale Karriere. Seine zuweilen umstrittenen, aber immer außergewöhnlichen Interpretationen künden von einem äußerst originellen Musiker. Scarlatti legte mit seinen über 500 Klavierstücken den Grundstein für die Gattung Klaviersonate. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ivo Pogorelich Originaltitel: Scarlatti: Sechs Sonaten Musik: Domenico Scarlatti