Heimatkanal 23:15 bis 00:00 Familiensaga Forsthaus Falkenau "Ich bin so glücklich" D 1993 Stereo Merken Die Rombachs verleben glückliche Tage. Die Liebe von Martin und Angelika ist durch die Geburt ihres kleinen Florian, ihrem ersten gemeinsamen Kind, noch inniger geworden. Angelika geht auf in ihrer Rolle als Mutter von fünf Kindern und engagierte Tierärztin. Der verarmte Schausteller Brettschneider steht kurz vor dem Ruin. Kaum noch bekommt er das Futter für seine Tiere zusammen. Martin und Bieler sorgen für einen Stellplatz im Bernriedschen Forst. Was sie nicht ahnen: Brettschneider versteckt in einem verhangenen Käfig illegal sein letztes Raubtier - einen Panther. Angelika kehrt von einem Ausritt mit Silva nicht zurück. Silva findet sie als erste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Michael Wolf (Markus) Katharina Köhntopp (Andrea Rombach) Nicole Schmid (Rica Rombach) Nikolai Bury (Peter) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Anja Kruse (Dr. Angelika Rombach geb. Grassmann) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowsky Drehbuch: Claus Tinney Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller